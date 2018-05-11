Международный фестиваль духовой музыки «Дзвенить оркестрів мідь»

Недавно пожелали мы счастливого пути Народному эстрадному оркестру ГДК «Украинский дом». И уже сейчас наши музыканты прибыли в город Ровно для участия в Международном фестивале духовой музыки «Дзвенить оркестрів мідь» , одном из самых престижных музыкальных фестивалей в Украине.

Народный эстрадный оркестр ГДК «Украинский дом» с 11 по 14 мая представит на фестивале две концертные программы, где будут исполнены произведения украинских и зарубежных композиторов, а так же произведения, посвященные Дню Матери. Откроем секрет, поведав, что солистка оркестра исполнит в его сопровождении одну из самых трогательных музыкальных композиций на стихи Бориса Олийника – «Пісня про матір».

Еще нашим ребятам будет предоставлена замечательная возможность играть в сводном оркестре, где обязательно нужно будет исполнить «Гимн Украины» М. Вербицкого, «Оду к радости» (Гимн Европы) Л. Бетховенаи марш «О, Україно! ».

Руководитель оркестра Михаил Моисеев с гордостью рассказал, что после просмотра выступлений Народного эстрадного оркестра ГДК «Украинский дом» в YouTube организаторы фестиваля тут же позвонили ему и предложили участвовать в концертных программах открытия и закрытия фестиваля.

В общем, настроение у нашего оркестра очень позитивное. Ну а сегоднямыпожелаемиминтересногоопыта и творческого обмена с коллегами, и конечно же победы на Международном фестивале духовой музыки «Дзвенить оркестрів мідь» в 2018 году.