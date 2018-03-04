Международный фестиваль и первый в Мариуполе ФлешБук

Международный фестиваль Мариупольская книжная толока приглашает принять участие в первом в Мариуполе ФлешБуке. Акция состоится 7 марта, с 16:00 до 17:00, на 1 этаже ТРЦ «ПортCity» (зона фуд-кортов).

Идея акции — собрать вместе всех, кто любит прозу и поэзию, классическую и современную литературу и прочитать вслух стихотворение или отрывок прозаического текста.

Возьми свою любимую книгу и покажи, что Мариуполь читает! Сделай фото, добавь хэштег #ФлешБук_Мариуполь.

Этим флешбуком организаторы хотят показать и мариупольцам, и жителям других регионов Украины, что Мариуполь — не только город у моря, а город, в котором живут активные, образованные и творческие люди. Город, в котором развивается культура.