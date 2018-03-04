Последние новости

Международный фестиваль и первый в Мариуполе ФлешБук

Опубликовано 05 Мар 2018

llay0n9hgyiekpm4Международный фестиваль Мариупольская книжная толока приглашает принять участие в первом в Мариуполе ФлешБуке. Акция состоится 7 марта, с 16:00 до 17:00, на 1 этаже ТРЦ «ПортCity» (зона фуд-кортов).

Идея акции — собрать вместе всех, кто любит прозу и поэзию, классическую и современную литературу и прочитать вслух стихотворение или отрывок прозаического текста.

Возьми свою любимую книгу и покажи, что Мариуполь читает! Сделай фото, добавь хэштег #ФлешБук_Мариуполь.

Этим флешбуком организаторы хотят показать и мариупольцам, и жителям других регионов Украины, что Мариуполь — не только город у моря, а город, в котором живут активные, образованные и творческие люди. Город, в котором развивается культура.

Похожие сообщения

Два продавці тютюнової продукції притягнуті до відповідальності

Опубликовано 05 Мар 2018

Знайшли загубленого підлітка, який вирішив піти з дому

Опубликовано 05 Мар 2018

Выступление квартета «Tenors BEL’CANTO»

Опубликовано 04 Мар 2018

У власниці точки продажу кодеїновмісних препаратів вилучено чергові запаси

Опубликовано 04 Мар 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-