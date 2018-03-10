Михайло Шелест приніс срібло українській збірній на міжнародному турнірі з тхеквондо

У Болгарії відбувся міжнародний рейтинговий турнір класу G-1 з олімпійського тхеквондо Sofia Open 2018, де українські спортсмени вибороли 11 медалей. Слідчий Дружківського відділення поліції Михайло Шелест став срібним призером у ваговій категорії понад 87 кг, поступившись лише супернику з Македонії.

Чергові олімпійські змагання тхеквондистів турніру класу G-1 «Sofia Open 2018» проходили 3 та 4 березня в столиці Болгарії. Медалі на турнірі були розіграні в чотирьох вікових категоріях — дорослі, юніори, кадети і юнаки. За призові місця у складі збірної України змагався і наш атлет — старший лейтенант поліції Михайло Шелест. Він приніс в скарбничку своєї команди срібну медаль, яка примножила спільний результат українців до 11 нагород.

Михайло виступав у суперважкій ваговій категорії серед чоловіків. У перших поєдинках слідчий Дружківського відділення поліції переміг суперників з Хорватії, Йорданії та Великобританії, але в фіналі поступився Деяну Георгієвскі з Македонії. Михайло Шелест займається спортом вже 19 років, починаючи з самого дитинства. Спочатку це була секція по карате, яку згодом він змінив на тхеквондо.

На рахунку спортсмена не один десяток перемог та медалей, звання «Чемпіону України», а також гідний виступ на світовому турнірі з тхеквондо, який у травні минуло року приніс збірній команді українців бронзу.