«Мінер» двох металургійних підприємств Маріуполя буде притягнутий до відповідальності

15 липня ввечері до колл-центру 102 надійшло анонімне повідомлення: чоловік погрожував через два дні підірвати два найбільших металургійних підприємства Маріуполя. У результаті комплексу слідчо-оперативних заходів вже невдовзі зловмисник був затриманий. За свої дії тепер він відповідатиме перед законом.

Людиною, що телефонувала, виявився місцевий мешканець, 1969 року народження. Він зізнався, що коли телефонував, знаходився у стані алкогольного сп’яніння, і таким чином хотів звернути на себе увагу. Він ніяк не розраховував, що вдасться встановити, хто телефонує, і тим паче, не очікував, що вже за кілька годин після дзвінка поліцейські постукають у його двері.

Чоловіка не хвилювало, що його дзвінок поставить на ноги поліцію всього міста. Міста, яке знаходиться всього у декілька кілометрів від лінії фронту, і де існує реальна загроза скоєння терористичного акту.

Тільки у липні до поліції Донеччини надійшло 2 хибних виклики, а з початку року – 9. Всі – про мінування стратегічно важливих об’єктів, як-то залізничні та автовокзали.

Правоохоронці нагадують, згідно зі ст.183 Кодексу України про адміністративні правопорушення завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладання штрафу.

Але окрім того, згідно зі ст. 253 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

Поліція звертається до громадян з проханням не відволікати хибними викликами, тим паче, наводячи паніку на мирне населення. Адже за кожним таким повідомленням стоїть масштабна робота одразу кількох служб – від евакуації населення до перевірки вибохотехніків та кінологів кожного клаптику «замінованого» об’єкту. Паралельно проводяться оперативні заходи зі встановлення того, хто повідомляє про такі події чи погрожує «підірвати».

У результаті співробітники поліції, які і без того працюють у цілодобовому режимі заради забезпечення безпеки людей в зоні проведення антитерористичної операції, витрачають дарма той час, коли вони могли реально комусь допомогти. А звичайний жарт може перетворитися на справжню кримінальну відповідальність.