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Минулої доби поліцейські виявили 4 браконьєрів з незаконним уловом

Опубликовано 30 Май 2019

34_2018-06-01_18-36-59При проведенні профілактичних заходів щодо недопущення незаконного вилову риби під час нерестової заборони  працівники водної поліції та співробітники сектору превенції Приморського відділення поліції виявили на узбережжі моря трьох браконьєрів. Також незаконного рибалку було виявлено біля річки Кальчик, дільничними офіцерами Кальміуського відділення поліції.

Правопорушники забороненим способом і під час нересту займалися незаконним промислом.

Під час огляду в них було виявлено: 24 пелінгасів, 2523 морських бичків, 1 тарань та карася.

Поліцейські вилучили в мешканців знаряддя лову, катер та вже виловлену рибу.

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3-х років.

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