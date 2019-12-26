Минулої доби у Маріуполі сталося два вбивства

Конфлікт між двома товаришами закінчився ножовими ударами. Аналогічну розв’язку мала сварка між парою співмешканців. Наразі обох підозрюваних затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Повідомлення про перший трагічний випадок поліцейські отримали близько 5.00. У приватному будинку в Кальміуському районі було виявлено тіло чоловіка 1988 року народження із ножовими пораненнями. Оперативники Кальміуського відділення поліції разом із патрульними поліцейськими оперативно встановили обставини події та вже за пів години затримали підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що чоловіки разом вживали алкогольні напої, однак, коли між ними виникла сварка, один з опонентів ухопився за ножа. За місцем мешкання підозрюваного вилучено речовий доказ.

Інша трагічна подія теж сталася у Кальміуському районі. Тіло 51-річної маріупольчанки з ножовими пораненнями було виявлено біля під’їзду багатоповерхового будинку близько 11.00. Під час невідкладних розшукових заходів оперативники знайшли та опитали свідків події. З’ясувалося, що несумісні із життям травми жертві завдав співмешканець. Упродовж години поліцейські розшукали останнього та вилучили знаряддя злочину.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.