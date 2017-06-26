21 июня в художественном музее им. А.И. Куинджи состоялось открытие фотовыставки «Мир глазами йогов». Выставка приурочена к Международному дню йоги и 10-летию Мариупольского отделения Федерации йогов Украины.

Автор экспонируемых работ — инструктор Украинской Федерации йоги, руководитель Мариупольского отделения Федерации йогов Украины Дмитрий Данилов.За плечами у него 10 лет йоговской практики. Многократно путешествуя по Индии, он прошел обучение во всех традиционных школах йоги, практиковал тибетскую йогу в Большом и Малом Тибете. С 2007 года он преподает йогу в Мариуполе. Дмитрий – основатель и руководитель первой мариупольской йога-студии «Натараджа», автор учебного пособия «Йога на веревках», организатор проекта «Йога Травел», дающего возможность йогам всего мира делиться впечатлениями друг с другом, рекомендовать интересные места для духовных путешествий.

На персональной выставке Дмитрия Данилова зритель сможет увидеть 45 новых фоторабот. Яркие, наполненные жизнью фотомоменты запечатлели отдаленные уголки мира, их уникальность, ценность каждой культуры. Они позволяют почувствовать детали и оттенки жизни таинственного Востока и через познание приобрести новый жизненный опыт, возможность трансформироваться.

Выставка ждет своих посетителей до 9 июля 2017 года.