«Міська централізована бібліотечна система» відзначає перший рік створення

У червні минулого року в Маріуполі створили КУ «Міська централізована бібліотечна система». Дана ініціатива реалізувалася з метою модернізації бібліотечних просторів і створення комфортних умов для читачів. Маріуполь став першим містом в Україні, де була проведена подібна реформа.

Так, дитяча бібліотека ім. А.С. Пушкіна була об’єднана з бібліотекою ім. А.І. Купріна, а дитяча бібліотека ім. С.Я. Маршака — з бібліотекою ім. М.Ю. Лермонтова. Тепер ці бібліотеки надають повний комплекс послуг для читачів різного віку. Відкрито читальні зали і обладнані відділи з дитячою літературою.

Дитяча бібліотека ім. В.В. Маяковського «переїхала» в нове і відремонтоване приміщення в школу № 64. Ремонт зробили за кошти міського бюджету.

Змінилася і Центральна бібліотека ім. В. Короленка. З січня 2019 почався капітальний ремонт приміщення, і бібліотека влаштувалася в новому приміщенні. Тепер бібліотечний блок налічує два корпуси за старою адресою проспект Миру, 93б, і по новій - вулиця Грецька, 43.