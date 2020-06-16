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«Міська централізована бібліотечна система» відзначає перший рік створення

Опубликовано 18 Июн 2020

90900-104121372_3028362753945937_1778950163449621166_nУ червні минулого року в Маріуполі створили КУ «Міська централізована бібліотечна система». Дана ініціатива реалізувалася з метою модернізації бібліотечних просторів і створення комфортних умов для читачів. Маріуполь став першим містом в Україні, де була проведена подібна реформа.

Так, дитяча бібліотека ім. А.С. Пушкіна була об’єднана з бібліотекою ім. А.І. Купріна, а дитяча бібліотека ім. С.Я. Маршака — з бібліотекою ім. М.Ю. Лермонтова. Тепер ці бібліотеки надають повний комплекс послуг для читачів різного віку. Відкрито читальні зали і обладнані відділи з дитячою літературою.

Дитяча бібліотека ім. В.В. Маяковського «переїхала» в нове і відремонтоване приміщення в школу № 64. Ремонт зробили за кошти міського бюджету.

Змінилася і Центральна бібліотека ім. В. Короленка. З січня 2019 почався капітальний ремонт приміщення, і бібліотека влаштувалася в новому приміщенні. Тепер бібліотечний блок налічує два корпуси за старою адресою проспект Миру, 93б, і по новій - вулиця Грецька, 43.

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