Міський палац культури перетвориться на сучасний центр творчого життя Маріуполя

З листопада минулого року в Міському палаці культури Лівобережного району розпочався капітальний ремонт. Після його завершення одне з найстаріших закладів культури міста перетвориться на ще один сучасний і комфортний центр творчого життя. Вартість проекту — понад 70 мільйонів гривень.

«Зараз ми проводимо демонтаж опалення, встановлюємо нові радіатори, міняємо труби і вентиляцію. Особлива увага приділяється концертному залу. Буде встановлена ​​нова сцена, замінені крісла, підлога. Проведемо реставрацію стелі. У холі ми навіть будемо міняти стіни», — розповіла виконроб Ольга Масановська.

Вона додала, що проведуть роботи і з реставрації фасаду. Крім того, приведуть у порядок прилеглу територію. Роботи планують завершити восени поточного року.

Директор департаменту культурно-громадського розвитку Діана Трима підкреслила, що «родзинки» палацу — величну колонаду перед центральним входом і розпис на стелях — планується зберегти, оскільки вони роблять будівлю унікальним.

«Після закінчення капітального ремонту, жителі отримають новий, сучасний палац культури, який буде залучати дітей і сприяти їх творчому розвитку. Впевнена, що він стане одним з головних «культурних магнітів» міста», — зазначила Діана Трима.

Палац культури дійсно є головним культурним центром лівобережжя. У ньому знаходиться 21 творче об’єднання, включаючи клуби за інтересами. Займаються в них близько 800 дітей і дорослих.

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