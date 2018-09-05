Місцевий мешканець побив літнього чоловіка

У Лівобережному районі на лінію 102 зателефонувала стурбована дівчина, яка повідомила, що невідомий побив її 80-річного дідуся.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення поліції. Поліцейські встановили, що ушкодження чоловікові спричинив його 45-річний сусід.

Як виявилося, пенсіонер грав з товаришами у настільні ігри біля будинку, через деякий час до компанії приєднався 45-річний сусід. Чоловік, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт та декілька разів вдарив потерпілого по голові.

Останнього було доставлено до лікарні, де його прооперували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.