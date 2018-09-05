Последние новости

Місцевий мешканець побив літнього чоловіка

Опубликовано 14 Сен 2018

5У Лівобережному районі на лінію 102 зателефонувала стурбована дівчина, яка повідомила, що невідомий побив її 80-річного дідуся.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Лівобережного відділення поліції. Поліцейські встановили, що ушкодження чоловікові спричинив його 45-річний сусід.

Як виявилося, пенсіонер грав з товаришами у настільні ігри біля будинку, через деякий час до компанії приєднався 45-річний сусід. Чоловік, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт та декілька разів вдарив потерпілого по голові.

Останнього було доставлено до лікарні, де його прооперували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Похожие сообщения

Увага! Зникла дитина!

Опубликовано 14 Сен 2018

В сервисных центрах МВД представили арт-объект – кресло из автомобильных заглушек

Опубликовано 12 Сен 2018

16-річна дівчина впродовж 13 днів не з’являлася вдома

Опубликовано 11 Сен 2018

Затримано підозрюваного у підпалі автомобіля

Опубликовано 11 Сен 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-