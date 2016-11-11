Сегодня, 3 марта, напротив Драмтеатра на Театральной площади состоялся митинг против повышения цен на проезд в Мариуполе. На нем жители высказали свой протест по этому поводу и собирали подписи против незаконного повышения тарифов.

На митинг собрались несколько сотен жителей Мариуполя. Были собраны подписи против повышения тарифов, в последствии горожане намерены обращаться в суд.

Но митинг пошел немного не по плану организаторов, и уже в 13.00 митингующие заблокировали движение возле драмтеатра, выйдя на проезжую часть. После сообщения полицейскими, что это нарушение, участники протеста стали ходить по пешеходному переходу. По словам организаторов митинга, они не планировали перекрывать дорогу, это было стихийное решение жителей.

Из-за того, что мариупольцы не расходились, правоохранители перенаправили движение транспорта по улице Нильсена. Тогда жители заблокировали и эту дорогу, по улице напротив офиса «Азовинтекса».

По словам директора департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета Василий Клата, который приехал к митингующим, повышение произошло из-за дефицита транспорта, который был закуплен в количестве более 70 единиц, а также из-за необходимости выплачивать работника ТТУ зарплату.

Около 15.00 митинг завершился, а дорога была разблокирована, движение транспорта возобновилось.