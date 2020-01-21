Мітинг-реквієм за загиблими в мікрорайоні «Східний»

Завтра, 24 січня, о 8.00 в Храмі Рівноапостольного князя Володимира почнеться молебень та панахида, а біля пам’ятного знака «Загиблим в неоголошеній війні» о 9.00 розпочнеться мітинг-реквієм.

У період з 9.10 до 9.20 прозвучать сирени в пам’ять за загиблими.

24 січня 2015 року Маріуполь потрясла жахлива трагедія. В результаті артилерійського обстрілу мікрорайону «Східний» загинуло тридцять людей, понад ста — отримали поранення різного ступеня тяжкості.