Последние новости

Мітинг-реквієм за загиблими в мікрорайоні «Східний»

Опубликовано 23 Янв 2020

рекв восточныйЗавтра, 24 січня, о 8.00 в Храмі Рівноапостольного князя Володимира почнеться молебень та панахида, а біля пам’ятного знака «Загиблим в неоголошеній війні» о 9.00 розпочнеться мітинг-реквієм.

У період з 9.10 до 9.20 прозвучать сирени в пам’ять за загиблими.

24 січня 2015 року Маріуполь потрясла жахлива трагедія. В результаті артилерійського обстрілу мікрорайону «Східний» загинуло тридцять людей, понад ста — отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Похожие сообщения

У Маріуполі висадять близько 400 дерев

Опубликовано 23 Янв 2020

Напад на поліцейського та перехожого

Опубликовано 23 Янв 2020

Міський палац культури перетвориться на сучасний центр творчого життя Маріуполя

Опубликовано 21 Янв 2020

Допоможіть знайти зниклу маріупольчанку!

Опубликовано 21 Янв 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-