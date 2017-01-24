Митинг в честь памяти жертв обстрела микрорайона Восточного

Два года назад в этот день в 9.20 террористы нанесли удар по мирному городу из «градов». Теракт оборвал жизни 31 человека, 117 были ранены. Сегодня на месте трагедии, возле памятника погибшим собрались все те, кто был здесь в этот день и для кого он — незаживающая рана. Вместе со всеми — полицейские, которые одними из первых начали оказывать помощь людям.

Снаряды настигали людей, которые тем субботним утром спешили по своим делам, прямо посреди улиц, горели дома и машины, пылал местный рынок. Погибли 17 женщин, 12 мужчин и 2 ребенка. Среди раненых было 56 женщин, 49 мужчин и 12 детей, некоторые из них до сих пор проходят лечение.

В тот день весь личный состав полиции областного главка и Мариупольского гарнизона был поднят по тревоге. Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, который в то время находился в обстреливаемом Дебальцево, за несколько часов вернулся и возглавил операцию по спасению людей и охране порядка, ночью обходил с патрулями пострадавшие кварталы.

Непосредственно в обстрелянном районе работали 300 правоохранителей — помогали раненым, эвакуировали людей, выявляли неразорвавшиеся снаряды, документировали последствия теракта. Полиция развернула специальный оперативный штаб, перешла на круглосуточное патрулирование района. В таком режиме работали больше месяца, благодаря чему удалось не допустить мародерства.

Сегодня на месте, где взрывались снаряды, — колокольный звон. Вспомнить и почтить погибших на митинг-реквием собрались местные жители, руководство полиции Донецкой области, Мариупольского городского совета, волонтеры — эта трагедия стала болью полумиллионного города, которая не проходит.

- С первых минут мы, мариупольцы, как большая семья, объединились ради одной цели — помочь друг другу. Обычные люди, которых мы сегодня называем волонтерами, врачи, спасатели, металлурги, все были здесь, у кого болит. Мы вместе восстановили все, что было разрушено. Сегодня работает школа, детские сады, но болит, потому что эти раны — глубоко в нашем сердце, — обратился к присутствующим Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Страшное преступление террористов не останется безнаказанным.

- Мы не в состоянии вернуть людям утраченных близких, потерянного здоровья. Но те, кто причастен к этому теракту, пусть помнят: рано или поздно законное наказание их настигнет. Полиция Донецкой области делала все от нее зависящее тогда, и, я уверяю, делаем все возможное и сейчас, чтобы привлечь к ответственности этих нелюдей, — отметил заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Колесник, который в то время возглавлял милицию Мариуполя.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику и зажгли свечи. Среди пришедших поддержать людей, потерявших близких, — дети из «Лиги будущих полицейских».

Прошло два года, а жители помнят то страшное субботнее утро, как будто это было вчера. Жуткие воспоминания преследуют выживших.

Юлия, мать двоих детей, ул. Киевская, 48:

- Была дома одна с детьми, сыну было 3 годика, а дочери 9. Собирались идти на английский. Я не знаю, еще минут 15 … Были бы мы живы?… У нас на 8 этаже соседке снаряд влетел в квартиру. Было такое ощущение, что дом взлетает на воздух. В наш

дом очень много снарядов попало, на 8 этаж, на 9 этаж в крышу, во двор, в поле футбольное. Женщина погибла во дворе у нас, снаряд разорвал. Мы спрятались в ванной, я уже «Отче наш», говорю, дети повторяйте за мной. Сама кричала, как резаная. Мне казалось, что все, что мы не выживем. Что муж придет, а нас нет … Дети все понимали, плакали и кричали. У нас был стресс, мы ребенка к психологу водили. Долго не могли здесь жить, жили в другом районе. Вспоминать страшно. Чем ближе этот день, тем страшнее.

Наталья, частный предприниматель:

- Мы с мужем были дома, падало на кухне стекло. Все везде горит. Мой муж побежал в магазин, а я позже. У нас мужчину убило, он лежал головой к лестнице. Приехала полиция, начала описывать. Мужчине, как оказалось, 45 лет. Как я поняла, он скупился там где «курочку рябу» продавали, потому что из пакета у него выпало это все. Его забрали самого последнего. Когда мой муж с ребятами грузили тело, там уже под завязку было. И девушка, с почты оператор, ее убило, муж с парнем с палатки навес снимали и накрывали девушку. За «Грацией» был прилет, там женщину убило. Я стала возле стенки. Как я выглядела, не знаю, но подошел человек и говорит «вы валидол переносите?». И он мне дал таблетку валидола. Не знаю, откуда мародеры появились, спасибо сотрудники полиции, ребята патрулировали здесь весь день. И потом осколки — то в куртках, то в рукавах — где мы только потом не находили осколки от града. Когда мы смотрели фильмы о войне — было страшно, но теперь я знаю, что такое град. Меня до сих пор, как начинают стрелять, начинает трясти, начинается паника. Мне сразу надо бежать в перегородку прятаться. Не забыть этого никогда.

Вячеслав Аброськин, глава полиции Донецкой области:

- Страшное бедствие объединило людей, уже в первые часы мариупольцы самоорганизовались и помогали друг другу действительно всем миром. Это был страшный январь 2015-го. Сначала Волноваха, потом — Мариуполь. Сообщение об обстреле «Восточного» я получил, находясь в обстреливаемом боевиками Дебальцево. Через несколько часов уже был на месте. И снова запах смерти. Большое количество разбитых окон. Вечером обходил пострадавший микрорайон. И случайно нашли в подвале одного из домов маму с маленьким Никитой. Они были живы, сильно напуганы, но живы … А потом были похороны погибших. Безграничное количество человеческого горя. Сейчас о трагедии на Восточном еще напоминают единичные окна-фанеры. Вечная память погибшим от рук террористов гражданам Украины, жителям Мариуполя.