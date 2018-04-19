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Міжнародний фестиваль «ГОГОЛЬFEST»

Опубликовано 22 Апр 2018

2679893_800x600_29512796_1597468230370569_6324532266184802266_n(1)ГОГОЛЬFEST – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва, заснований Владом Троїцьким. Цьогорічний фестиваль, що отримав назву [STARTUP] ГОГОЛЬFEST відбудеться в Маріуполі з 27 квітня по 1 травня 2018р , за підтримки міської ради та міжнародних фондів. Фестиваль має велику миротворчу, соціальну та культурно-просвітницьку діяльність. Його мета – об’єднувати країну, будуючи культурні мости.

[STARTUP] ГОГОЛЬFEST оголосив перші імена лайн-апу! Серед хедлайнерів – гості із Швейцарії Kadebostany, легендарні проекти ДахаБраха і Dakh Daughters, та найяскравіші представники сучасної української сцени – Один в каное, Tik Tu та ЦеШо. Цього року, спеціально для Маріуполя, також сформовано безпрецедентну театральну програму з найкращих представників українського арт-простору. Серед них опера-реквієм “IYOV”, яка нещодавно відіграла аншлагові вистави у Нью-Йорку, соціальний експеримент «Собача будка», кінетичний перфоманс “…Але вітер…” та чимало інших.

Організатори планують задіяти більше 10 локацій в центрі Маріуполя. За 5 днів у просторі міста відбудеться більш, ніж 100 подій. Буде реалізовано 9 напрямків, серед яких театральна та музична програми, різноманітні перфоманси, кіно, візуальне та літературне мистецтво.

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