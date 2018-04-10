14-15 квітня у Маріуполі вперше відбудеться Міжнародний фестиваль «Маріупольська книжкова толока». Його організатором є ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір».

Книги, зустрічі з митцями, тематичні дискусії, майстер-класи, виступи театральних і музичних колективів, перегляди фільмів, дитячий простір «Книголісся» – це море вражень і позитивних емоцій.

Галина Вдовиченко, Дара Корній, Олександр Ірванець, Ірен Роздобудько, Романом Коляда, Любко Дереш – це лише кілька відомих імен із багатьох, котрі підтвердили свою участь у Книжковій толоці.

«Ми робимо все можливе, щоб цей фестиваль був цікавим для всіх маріупольців і гостей міста – незалежно від віку, фізичних можливостей, соціального статусу, національності. Адже мистецтво – це те, що нас єднає, збагачує і розвиває. Віримо, що Маріупольська книжкова толока посяде гідне місце на мапі культурних подій України», – переконаний директор Фестивалю Ігор Гармаш.

Із 20 лютого по 20 березня тривали Конкурс «Найкраща книга Маріупольської книжкової толоки», до участі в якому були запрошенi українські видавництва, які працюють у таких тематичних категоріях, як дитяча, підліткова, українська художня, мистецька література, есеїстка, публіцистика, мемуаристика та література факту, а також займаються перекладами іноземної художньої літератури українською мовою. Нагородження переможців Конкурсу відбудеться під час офіційної церемонії відкриття Фестивалю.