Міжнародний канал торгівлі людьми

Печерський суд Києва обрав двом маріупольцям, які у складі організованої злочинної групи забезпечували функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми, запобіжний захід у вигляді арешту з правом застави в розмірі 176 тисяч гривень.

Всього до складу організованої злочинної групи входить більше 30 осіб з числа жителів різних областей України, а також громадяни Туреччини та РФ. Наразі затримані п’ятеро, двоє з них — у Маріуполі.

В прифронтовому регіоні операцію проводили співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Донецькій області спільно зі спецпідрозділом КОРД.

Підозрюваним інкримінується ч.3 ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми).

Встановлено, що зловмисники виконували обов’язки вербувальників та підшукували моряків для роботи на турецьких суднах, які здійснювали контрабанду мігрантів з Північної Африки до Європи.

Обидва є безробітними жителями Маріуполя віком 23 і 32 роки, раніше не судимі.

Координацію дій вербувальників здійснював також житель Маріуполя, який наразі перебуває на території Туреччини, та йому оголошено про підозру заочно.

Слідчі дії тривають.