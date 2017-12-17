Міжрегіональний канал збуту метамфетаміну

Одночасно проведено близько 15 обшуків у містах Донеччини та Дніпра. Вилучено велику кількість банківських карток, мобільних телефонів, кілька видів наркотиків, приладдя для його приготування, грошові кошти та журнали обліку. Заходи проводилися співробітниками управління протидії наркозлочинності, слідчого управління ГУНП в Донецькій області, представниками обласної прокуратури за сприяння оперативної частини Торецької виправної колонії із залученням спецпризначенців з КОРДу.

Документування злочину тривало більше півроку. Встановлено, що члени наркоугрупування познайомилися у місцях позбавлення волі, більша частина з яких відбувала покарання за незаконний обіг наркотиків. Ідея організації своєї злочинної схеми належить мешканцю Дніпра 1980 року народження, в той час як до активу групи входило 5 осіб – мешканці як Донеччини, так і сусідньої області.

Своєрідне «підприємство» з виготовлення метамфетаміну мало своє керівництво, «кухара», посередників та розповсюджувачів. Кожен з них мав свій дохід від діяльності. Так, наприклад, дніпрянин, що виготовляв раз на 2-3 дні партію наркотику, отримував в середньому 50 гривень за 1 грам готового продукту при щоденному виході в 50 грамів. Посередники забирали свої замовлення за ціною 400 гривень за грам, а кінцевий споживач платив 700 гривень.

Схема була відточеною та ретельно спланованою. Діями кожного із зловмисників керував безпосередньо організатор. Обов’язковою умовою функціонування наркотрафіку була відмова працювати в борг, тобто чергова партія прямувала до отримувача лише після зарахування або передачі грошей.

Поліцейські та співробітники прокуратури провели необхідних комплекс оперативних та розшукових заходів, спланували та реалізували комбінацію, яка дозволила провести одночасно близько 15 обшукових заходів, а 5 осіб-членів групи доправити до Маріуполя. Судом їм обрано запобіжний захід – арешт з альтернативою у вигляді застави в сумі від 106 до 520 тисяч гривень.

Досудове розслідування за кримінальним провадженням, відкритим за ч.2 ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» Кримінального кодексу України, триває.