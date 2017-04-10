Младенца, о котором забыла пьяная мать, полицейские поместили в медучреждение

9-месячного ребенка забрала соседка, которая услышала ссору между женщиной и ее сожителем, и вызвала полицию. На момент прибытия правоохранителей мать спала под подъездом, а мужчина убежал. Дальнейшей судьбой семьи будут заниматься соответствующие службы. У женщины медики диагностировали сильную алкогольную интоксикацию.

17 апреля в одной из многоэтажек между гражданскими супругами произошел конфликт, заложником которого стал младенец — за спиртным и эмоциями женщина забыла о ребенке. Громкие крики услышала жительница соседней квартиры. К счастью, дверь оказалась незапертой, а потому она забрала из квартиры ребенка, чтобы уберечь его от неконтролируемых действий участников конфликта и успокоить плач. Кроме того, спасительница набрала 102.

Первыми на вызов прибыли патрульные, которые получили сообщение на планшет и несли службу неподалеку от указанного адреса. Опросив соседку и выяснив, что мать малыша находится в бессознательном состоянии у подъезда, а ее оппонент убежал, они позвонили сотрудникам ювенальной превенции Центрального отдела полиции.

31-летняя жительница была доставлена в медучреждение для определения степени ее опьянения. Врачи диагностировали у нее сильную алкогольную интоксикацию. Ее ребенок помещен в больницу, а материалы, собранные в рамках проверки, будут направлены в социальные службы для решения вопроса о лишении женщины родительских прав.