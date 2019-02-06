Мобільні пристрої для проведення дактилоскопії в режимі онлайн

За допомогою портативного сканеру можна отримати відбитки пальців в електронному вигляді, переслати їх на дослідження та ідентифікувати особу – усе за кілька хвилин прямо на місці злочину. Це є особливо актуальним для встановлення особи невпізнаних трупів в умовах збройного конфлікту.

Поліцейські прифронтового регіону вивчають кращі світові практики, які дозволять покращити роботу з розшуку безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів.

Так, співробітники карного розшуку, сектору дактилоскопічного обліку поліції Донецької області взяли участь у практичному семінарі від міжнародної гуманітарної організації з питань використання сучасних технологій під час збору, передачі та обробки дактилоскопічної інформації. Тренінг відбувся в Маріуполі на базі Донецького обласного бюро судмедекспертизи.

Поліцейські взяли участь у проведенні експерименту з використанням новітнього обладнання, яким користуються правоохоронці США та європейських країн. Досвідом роботи з новими технологіями поділилися іноземні фахівці.

Зокрема поліція перевірила ефективність пристроїв «Kojak 10 printrollscanner» та «Watsonminiscanner» під час дактилоскопії померлих. Адже дактилоскопіювання трупів в значній мірі відрізняється від дактилоскопіювання живих осіб, зокрема через те, що в м’яких тканинах пальців відбуваються незворотні зміни, які ускладнюють перевірку відбитків звичним способом або роблять її неможливою.

Крім того, при застосуванні класичних методів дактилоскопії фарба може знищити речові докази на трупі, а перевірка відбитків іноді триває близько 24 годин, в результаті чого втрачається дорогоцінний час.

Сканер дає змогу без використання фарби зняти відбитки усіх пальців обох рук у високій якості. Отримані зразки папілярних узорів в режимі онлайн були передані по захищеному інтернет-каналу до підрозділу дактилоскопічних досліджень, де після обробки відбитки були визнані придатними для встановлення особи невпізнаних трупів по дактилоскопічних обліках.

Мобільний пристрій дозволяє працювати на виїздах та робить процедуру значно більш швидкою. А відтак – підвищується ефективність розкриття злочинів.

Наразі вирішується питання щодо можливості використання аналогічних пристроїв на Донеччині.