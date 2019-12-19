Молодь Маріуполя розробила проєкти з покращення навколишнього середовища

У Центрі розвитку стартапів «1991 Mariupol» відбулася третя хвиля відбору на програму Upshift Україна, що впроваджується в 22 країнах світу. Вона діє в рамках програми Дитячого фонду ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу. Цього разу молоді Маріуполя та прилеглих територій запропонували розробити власні проєкти пов’язані з покращенням навколишнього середовища.

Мета заходу – формування професійних навичок у молоді віком від 14 до 21 року, як соціальних підприємців. Під час його реалізації підлітки забезпечені тривалим наставництвом. 10 команд, що пройшли відбірковий етап, протягом трьох днів відвідували тематичні тренінги. З ними працювали заздалегідь навчені методології ментори. Разом вони змогли вдосконалити свої ідеї.

У состав журі ввійшли заступник міського голови Сергій Захаров, керівник управління з питань екології та охорони праці Ваагнан Мнацаканян, програмний фахівець ЮНІСЕФ Ерве Морен, співробітник лабораторії інноваційного розвитку UNDP Ukraine/ПРООН в Україні Робін Луї та голова правління Фонд «Професійний розвиток Харкова» Ірина Фоменко.

Після детального розгляду проєктів вони оголосили найкращі ідеї. Так, будуть реалізовані ініціативи з відкриття спеціалізованого майданчика для вигулу собак, висадки зеленої алеї, пошиву екосумок і мішків з використаних матеріалів, створення технологічної еколабораторії, поширення культури сортування сміття. Переможці програми отримають фінансову підтримку для соціальних проєктів розміром до 50 тисяч гривень.

«Унікальність програми UPSHIFT полягає в тому, що молодь самостійно визначає площину соціальних проектів, спираючись на власні інтереси та бажання. Перші дві частини пройшли у Маріуполі в жовтні та листопаді 2019 року. Тоді фінансування на реалізацію проєктів отримали 10 команд», — розповіла менеджер по комунікаціям програми UPSHIFT Дар’я Матлаєва.

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