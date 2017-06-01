Морские пограничники гостеприимно встретили воспитанников «Зеленой планеты» и «Братства»

Вчера, в рамках воспитания юных патриотов Украины, Мариупольский отряда морской охраны посетили дети — воспитанники Городского центра внешкольной работы по месту жительства Департамента образования Мариупольского городского совета.

Моряки-пограничники гостеприимно встретили юных жителей Мариуполя и провели экскурсию на кораблях морской охраны: 3 ранга «Донбасс» и специального обеспечения «Оникс».

Дети увидели воочию сторожевой пограничный корабль, побывали в его отсеках, познакомились с командой и бытом. На корабле специального обеспечения «Оникс» мальчишки смогли испытать свои силы в «перетягивании каната», попытались хоть на несколько сантиметров сдвинуть корабль относительно причала.

После полутора часового пребывания на Корабельно-катерном составе отряда морской охраны дети стали более организованными и еще долго делились впечатлениями от увиденного.