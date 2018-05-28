Маріуполь можна сміливо назвати «фестивальним гурманом» – таку кількість музичних, танцювальних і навіть театральних фестивалів прийняв і провів він у себе за останню пару років. Але перший міський «Мультикультурний багатонаціональний PICNIC.MRPL.2018» став яскравою новинкою в святковому «меню» городян і, безсумнівно, припав до смаку багатьом!

Неформальний і неформатний – ці два слова якнайкраще підходять, щоб описати фестиваль, організований Центральною міською бібліотекою ім. В.Г. Короленка спільно з партнерами – ГО «Ми поруч» та ГО «ZAходи» . У суботу, 26 травня, на алеях Міського саду жителі і гості Маріуполя, мабуть, вперше проводили час так по-сімейному.

Уздовж Алеї класиків розташувалися пліч-о-пліч намети стріт-фуду і етно-куточки, де німецька, вірменська і грецька діаспори презентували свої традиції, культуру, писемність. До слова, підкріпитися на пікніку можна було не тільки звичними вже українцям хот-догами, морозивом і попкорном – великий інтерес у городян викликав столик з вегетаріанською індійською кухнею.

Крім частувань організатори запропонували гостям свята масу незвичайних майстер-класів: твістінг (моделювання з повітряних куль), створення мандали, плетіння патріотичних браслетів і багато іншого. Для дітей різного віку працювала «Ігротека», незабутні сімейні фото і яскраві «Селфі» легко можна було зробити в оригінальних фотозонах, а любителі відпочити з книгою в тиші могли зручно розташуватися в кріслах-мішках в локації буккросингу «Відпусти книгу на пікнік». Для всіх книголюбів Центральна бібліотека надала книги і журнали, які можна було не тільки почитати в парку, а й забрати додому. Тут же діяв перший в місті «Читацький килим», на якому обговорювали прочитане, говорили про улюблені книги та авторів, задавали питання бібліотекарям.

До слова про авторів – до їхніх послуг було надано «вільний мікрофон», тут можна було познайомити слухачів зі своїми творами. А для любителів дискусій організатори підготували дискусійну панель.

В кінці Алеї, на майданчику біля фонтану, гостей фестивалю чекала … червона доріжка! Адже тут проходило «Етно-дефіле», підготовлене продюсерським центром «Прем’єра». Чарівні моделі – дорослі і діти – в національних грецьких і українських костюмах надовго захопили увагу глядачів. Тут же пройшли танцювальні та музичні батли різних культур, флеш-моб від Маріупольського технічного ліцею, волонтери навчали всіх бажаючих іграм і танцям народів світу.

А «вишенькою» на цьому незвичайному святковому «торті» стало встановлення рекорду Маріуполя. Адже на перший «Мультикультурний багатонаціональний PICNIC.MRPL.2018» зібралися представники 25 національностей, які на даний момент проживають в місті! Громадяни іноземних держав, іноземні студенти міських вузів, представники діаспор – всі вони офіційно підтвердили свою участь, тим самим залишивши далеко позаду рекорд подібного київського пікніка, на якому зібралися представники тільки 16 національностей.

Після спільного фото і вручення пам’ятних подарунків творці рекорду разом створили фліп-флоп картину, на якій кожен своєю мовою залишив назву рідної країни. Вірменія, Азербайджан, Росія, Україна, Норвегія, Пакистан, Індія, Камбоджа, Німеччина, Греція розташувалися на одному полотні поруч, забувши про межі, культурні відмінності і мовні бар’єри!

- Фестиваль «Мультикультурний багатонаціональний PICNIC.MRPL.2018» Центральна міська бібліотека ім. В.Г. Короленка організувала в рамках реалізації проекту «MrpLife: Знайомимось, гуртуємось, розвіваємось», — підкреслила директор Центральної бібліотеки Вікторія Лісогор. — На жаль, проект цей добігає кінця і сьогодні – це його красива фінальна крапка. Ми відкривали свій проект великим фестивалем друзів і сьогоднішнє свято стало логічним його продовженням. Фестивалем національних громад ми хочемо показати, наскільки багатонаціональний наш Маріуполь. Ми хочемо цих людей вислухати, побачити не тільки їх кухню, але й їх культуру: танці, пісні, ігри. А головна наша мета – згуртувати представників різних національностей, які проживають в нашому місті.