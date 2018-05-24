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Мультикультурний пікнік

Опубликовано 25 Май 2018

kc1i3m98770bpeja26 травня о 14.00 в Міському саду вiдбудеться «Мультикультурний пікнік».

Маріуполь не тільки європейське, а ще багатонаціональне місто. Після масштабного фестивалю «День Європи» маріупольці зможуть потрапити на затишний і багатонаціональний пікнік в Міському саду. У суботу в найстарішому парку міста будуть представлені 25 країн.

У програмі пікніка етно-дефіле, танцювальні та пісенні попурі, конкурси та майстер-класи за піснями народів світу, майстер-клас «Грецькі танці» від грецького хореографа і суспільства греків, показові виступи з вірменської національної боротьби.

Любителів Селфі чекають інтерактивні фотозони від представників національних громад міста. Для дітей працюватимуть аква-гримери, стрічковий лабіринт, аніматори, іграми народів світу, твістінг, моделювання з повітряних куль ..

Невеликий сюрприз — під час пікніка буде встановлено національний рекорд, а також створення флип-флоп картин учасниками рекорду, представниками іноземних держав.

А також буде годувати вкусняшками street-food.

Вхід вільний.

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