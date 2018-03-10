Мушля у творчості Тетяни Чебанової

У Музеї народного побуту до свята весни – 8 березня – розпочала свою роботу виставка картин квіткових композицій з мушель Азовського моря. Їх автором є Тетяна Олександрівна Чебанова – керівник відомого клубу-студії декоративно-прикладного мистецтва «Ярослава».

Тетяна Олександрівна народилася і виросла у Маріуполі. Ще у дитинстві вона навчилася бачити красу оточуючого світу відвідуючи ізостудію при Будинку піонерів. Композиціями з мушель Тетяна Олександрівна захопилася у 2006 році. Сьогодні вона – учасник багатьох виставок аматорів та майстрів народної творчості.

Непоказні азовські мушлі перетворилися в умілих і чуйних руках Тетяни Олександрівни у веселий сад. Польові, садові, кімнатні квіти чудові і легко впізнаванні любителями флори. А оксамитових метеликів хочеться потихеньку, щоб не сполохати, погладити пальчиком. Намагаючись передати особливості того чи іншого виду квітів якомога ближче до оригіналу, майстер робить композиції невеликими, формату листівки. Її неординарні роботи знають у Маріуполі, Донецьку, Бердянську, Вітебську та інших містах.