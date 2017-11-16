Музей на дотик

Маріупольський краєзнавчий музей приєднався до шанування людей з особливими потребами в Міжнародний день сліпих. В виставковому залі музею, де зараз експонується виставка “В пошуках старожитностей. Археологи. Дослідження. Знахідки”, для представників УТОСу співробітником музею Л.І. Кучугурою було проведено лекцію-екскурсію з демонстрацією оригінальних виробів різних епох та народів.

Люди, які відчувають історію лише на слух, змогли кінчиками пальців одержати інформацію про палеолітичні та неолітичні ножі, скребачки, сокири, відбійники. Вони порівняли на зразках посуду епох неоліту, бронзи та середньовіччя різні орнаменти та відчули подих часу, естетичні смаки давніх жителів Приазов’я. А коли взяли до рук кремезні уламки амфор, частину кольчужної сітки, то й оцінили фізичні данні стародавніх купців, воїнів, мандрівників. Численні запитання слухачів щодо функцій виробів та історичних реконструкцій продемонстрували велику жагу до знань.

Працівники музею і надалі готові надавати свої послуги всім верствам населення Маріуполя та гостям міста.