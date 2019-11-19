Музей поліції поповнився ексклюзивними експонатами

Волонтер зі Львова Михайло Дмитрів передав до музею поліції області справжні реліквії, в яких утілені історія боротьби за незалежність нашої держави та незборимий дух українського воїнства.

Львів’янин Михайло Дмитрів, сотник з Майдану, нині – член громадської організації «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять», Всеукраїнського об’єднання «Свобода», волонтер, безпосередній учасник війни на сході України, передав свою ексклюзивну колекцію до музею поліції Донеччини. Віднині в музейних експозиціях знайдуть своє місце матеріальні свідчення діяльності Українських січових стрільців, Української галицької армії, становлення Української Народної Республіки, Української повстанської армії та подій Майдану.

Серед експонатів – відзнаки, нагороди, кокарди, пряжки ременів, які використовувалися від часів визвольної боротьби українського народу періоду 1918 – 1921 років до часів існування УПА. Цінним здобутком для відомчого закладу історичної пам’яті стали предмети однострою січових стрільців та воїнів Української повстанської армії, а також книги (52 томи), присвячені УПА, з яких відтепер кожен бажаючий зможе дізнатися, за що ж та проти кого насправді воювали українські повстанці. На окрему увагу заслуговують і предмети, що мають пряме відношення до подій Революції гідності.

Чому саме музей поліції Донеччини отримав привілей зберігати у своєму фонді ці експонати? На думку українського патріота, ці свідчення визвольної боротьби українського народу мають для населення та безпосередньо правоохоронного сектору Донецького регіону не тільки інформаційне, а й мотивуюче значення в умовах військових подій, що сьогодні тривають на сході України.

Пан Михайло щиро вболіває за долю східних братів та стверджує: «Усі українці – то велика родина. Тому, коли комусь з моєї родини болить в Маріуполі, в мене болить у Львові. І у Львові так думають дуже багато людей».

Разом за Михайлом Дмитрівим до музею завітав його товариш та однодумець Тимур Баротов, український військовик, морський офіцер, капітан II рангу запасу ВМС ЗС України, громадський діяч, журналіст, актор та безпосередній учасник бойових дій на сході України у складі добровольчого батальйону «Айдар». Палкий патріот України Тимур вразив ґрунтовними знаннями не тільки щодо визвольних процесів, що точилися на теренах історії України у І половині ХХ століття, а й надав слушні поради щодо удосконалення музейних експозицій та розміщення нових експонатів з урахуванням їх специфіки.

Цей день став багатим на події для закладу історичної пам’яті – візит гостей із заходу України співпав із запланованою екскурсією для учнів 11 класу Маріупольської школи № 30. Від українських патріотів молодь дізналася про циклічність боротьби української держави за свою незалежність, у тому числі правдиві факти щодо збройного опору українських повстанців більшовицькій системі, про першопричини та наслідки подій Майдану.

Потужний патріотичний посил та позитивний приклад громадянської позиції, отриманий юними екскурсантами, безумовно, стане ґрунтовною підставою для переосмислення ними життєвих цінностей та формування чіткого усвідомлення себе як громадянина своєї держави.