Последние новости

«Музейне задзеркалля-2»

Опубликовано 07 Фев 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA6 лютого Маріупольський краєзнавчий музей запросив гостей на свій 98-й рік народження. До цієї події співробітники музею приготували для відвідувачів театралізовану екскурсію «Музейне задзеркалля-2».

Гості незвичайної вистави змогли перенестися в минуле і узнати, що було раніше в будівлі музею, хто його заснував, як змінювалася експозиція, як комплектувалися фонди музею. Співробітники музею постали в образах людей з минулого.

Ігровий формат заходу, живі діалоги, цікаві сцени були із захопленням прийняті публікою. По завершенню екскурсії всі гості отримали маленькі пам’ятні сувеніри.

Похожие сообщения

ХII фестивалаль фотоклубів України

Опубликовано 07 Фев 2018

Поліцейські вилучили 380 літрів фальсифікованої продукції

Опубликовано 07 Фев 2018

Домашнiй насильник, який погрожував зарізати всю родину

Опубликовано 07 Фев 2018

80-летию Владимира Высоцкого посвящается «День, длиною в жизнь»

Опубликовано 06 Фев 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-