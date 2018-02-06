6 лютого Маріупольський краєзнавчий музей запросив гостей на свій 98-й рік народження. До цієї події співробітники музею приготували для відвідувачів театралізовану екскурсію «Музейне задзеркалля-2».

Гості незвичайної вистави змогли перенестися в минуле і узнати, що було раніше в будівлі музею, хто його заснував, як змінювалася експозиція, як комплектувалися фонди музею. Співробітники музею постали в образах людей з минулого.

Ігровий формат заходу, живі діалоги, цікаві сцени були із захопленням прийняті публікою. По завершенню екскурсії всі гості отримали маленькі пам’ятні сувеніри.