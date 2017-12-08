Музейний проект «Юний краєзнавець»

9 грудня у Маріупольському краєзнавчому музеї відбулася п’ята зустріч «Юних краєзнавців» на тему: «Лицарство козацьке». Учасникам проекту було надано унікальну можливість познайомитися з документами з фондів музею козацького періоду, дізнатися про життя, побут і заняття козаків.

Учасники зустрічі познайомилися з науковим співробітником і фахівцем з історії старожитностей і археології — Любов’ю Міліціной, яка розповіла про розкопки козацького зміцнення «Кальміус», що проходили в Маріуполі на протязі 5 років, показала предмети побуту козаків, знайдених при розкопках.

Діти брали участь у виборах полковника і членів козацької Ради у Кальміуської паланки, розшифровували таємні послання козаків. У ході проекту краєзнавці виконували домашні завдання, із задоволенням готували презентації.

Час пролетів непомітно, дітям не хотілося розходитися по домівках. Наступна зустріч відбудеться в 27 січня 2018 року.