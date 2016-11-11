Мужчина избил жену и 13-летнюю падчерицу

Девочка получила телесные повреждения из-за грязной посуды, а ее мать за то, что стала на защиту ребенка. Мужчину ждет и административная, и уголовная ответственность.

В полиции по данному факту зарегистрировано сразу два сообщения. Первое поступило от медиков. К ним за помощью обратилась школьница. Девочка рассказала, что ее избил отчим, более того, мужчина хватал ее за шею и пытался душить. Позже в полицию обратилась и мать девочки, которая также стала жертвой дебошира.

На место происшествия выехали сотрудники ювенальной превенции Левобережного отделения полиции, которые выяснили, что конфликт начался на почве немытой посуды, которую должна была убрать девочка. К словесным оскорблениям глава семейства подключил кулаки. Когда же на защиту дочери стала жена, досталось и ей.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что ранее указанная семья в поле зрения правоохранителей не попадала и на учете в социальных службах города не находилась.