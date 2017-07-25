Мужчина обворовал свою односельчанку

29-летний житель прифронтового Гнутово свой поступок объясняет просто: был пьян, хотелось еще выпить, а денег на спиртное не хватало…

Так, во время проведения спецмероприятий, направленных на комплексные отработки прифронтовой территории, в милицию Кальмиусского отделения полиции обратилась за помощью 65-летняя жительница села Гнутово. Женщина сообщила, что 2 месяца назад неизвестный мужчина с территории ее домовладения днем похитил бензопилу. Все это время пострадавшая самостоятельно пыталась найти похищенное имущество, но ее работа оказалась напрасной.

Правоохранители развернули комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности преступника. Обходя улицы, дворы, отрабатывая места вероятного сбыта похищенного имущества, полицейские в течение двух часов «вышли на след» подозреваемого и задержали злоумышленника по месту его проживания.

Им оказался безработный житель этого же поселка, который раньше не привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленник объясняет, что бензопилу украл с территории домовладения хозяйки в состоянии алкогольного опьянения. Похищенное имущество сбыл одному местному жителю, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 3 ст. 185 «Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от трех до шести лет лишения свободы.