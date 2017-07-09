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Мужчина пытался перевезти гранаты и наркотики на поезде

Опубликовано 11 Июл 2017

Мариуполь вокзал гранаты 10.07.17Служебная собака помогла правоохранителям выявить 26-летнего мужчину, который планировал вывезти в мирный регион 7 боевых гранат. Взрывоопасные предметы изъяты, угроза для населения ликвидирована. Мужчине грозит уголовная ответственность.

Во время патрулирования на территории железнодорожного вокзала правоохранители заметили мужчину, который, увидев полицию, стал заметно нервничать.

При проверке служебный пес помог определить, что в сумке у мужчины находятся взрывоопасные предметы. Оказалось, что в личных вещах 26-летний мужчина пытался вывезти 6 гранат Ф-1, 1 гранаты РГД, запалы к ним, сверток с веществом растительного происхождения.

Все боеприпасы и вещества изъяты и направлены на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 263 «Незаконное хранение оружия и боеприпасов» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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