Мужчина устроил «нападение» на себя, чтобы заставить бабушку отдать сбережения

Полицейские задержали группу вымогателей, которые разыграли спектакль перед 87-летней женщиной: двое в роли коллекторов выбивали у третьего «долг». Идейным вдохновителем «сценария» оказался 32-летний внук потерпевшей. Он сыграл главную роль. Чтобы достать деньги на выпивку, злоумышленник едва не довел свою бабушку до смерти.

В Кальмиусское отделение полиции обратилась с заявлением 87-летняя жительница района. Двое неизвестных ворвались в ее дом и привели с собой ее 32-летнего внука. Его били у нее на глазах и требовали 3000 гривен, чтобы «выкупить его долг». От пережитого стресса старушка потеряла сознание. Когда пришла в себя, обнаружила пропажу 5500 гривен и мобильного телефона.

Работая над раскрытием дерзкого преступления, оперативники тщательно осмотрели место преступления, опросили женщину, по секундам восстановили картину произошедшего и поняли, что «нападение» — не настоящее. Полицейские вышли на всех трех подозреваемых.

Как оказалось, трое друзей, приняв спиртное, решили продолжить вечер, но не хватало средств. Тогда один из них предложил пойти к его бабушке и под видом того, что он проигрался, попросить у нее деньги. Догадываясь, что она откажет, предложил инсценировать его избиение.

«Нападение» тщательно спланировали — двое злоумышленников проникли через дверь, а третий пролез в окно. Когда на глазах бабушки один бил внука, другой осматривал жилье в поисках пищи. Найдя мобильный телефон и деньги, тайком забрал их. Сообщникам сообщил, что ничего не нашел, и распорядился похищенным самостоятельно.

Двое подельников — неработающие жители Мариуполя, обоим 35 лет. Сам организатор — работник одного из предприятий города. По его словам, во всем виноват алкоголь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 189 Уголовного Кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 7 лет лишения свободы.