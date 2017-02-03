Мужчина забил своего знакомого до смерти

25-летний местный житель Андреевки, находясь в нетрезвом состоянии, жестоко избил сожителя своей знакомой. От полученных травм пострадавший скончался в собственном доме. За несколько часов злоумышленник был задержан полицейскими.

В полицию Волновахи поступило сообщение от местной жительницы Андреевки о том, что в своем доме она нашла тело зятя, а на полу увидела много крови.

Руководство волновахской полиции, эксперт и следственно-оперативная группа немедленно прибыли на место происшествия, гдеобнаружили тело мужчины. В результате первоочередных оперативных действий было установлено, что накануне трагедии 25-летний житель Андреевки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей знакомой, где она жила вместе с сожителем. Женщины дома не было, был только ее 42-летний сожитель. Гость начал выяснять с ним отношения, и в результате нанес такие сильные телесные повреждения, что хозяин дома скончался на месте.

Сама женщина рассказала полицейским, что в то время находилась у своих родственников. Злоумышленник пришел и туда, уже после содеянного. Она видела, что он в крови, но значения этому не придала. Тогда злоумышленник ушел в неизвестном направлении.

В результате проведенных розыскных мероприятий через несколько часов оперативники задержали подозреваемого на улице. Понимая, что против него собраны неопровержимые доказательства, он признался во всем. Ранее проблем с законом не имел.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.