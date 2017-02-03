Последние новости

Мужчина забил своего знакомого до смерти

Опубликовано 04 Фев 2017

25-летний местный житель Андреевки, находясь в нетрезвом состоянии, жестоко избил сожителя своей знакомой. От полученных травм пострадавший скончался в собственном доме. За несколько часов злоумышленник был задержан полицейскими.

В полицию Волновахи поступило сообщение от местной жительницы Андреевки о том, что в своем доме она нашла тело зятя, а на полу увидела много крови.

Руководство волновахской полиции, эксперт и следственно-оперативная группа немедленно прибыли на место происшествия, гдеобнаружили тело мужчины. В результате первоочередных оперативных действий было установлено, что накануне трагедии 25-летний житель Андреевки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своей знакомой, где она жила вместе с сожителем. Женщины дома не было, был только ее 42-летний сожитель. Гость начал выяснять с ним отношения, и в результате нанес такие сильные телесные повреждения, что хозяин дома скончался на месте.

Сама женщина рассказала полицейским, что в то время находилась у своих родственников. Злоумышленник пришел и туда, уже после содеянного. Она видела, что он в крови, но значения этому не придала. Тогда злоумышленник ушел в неизвестном направлении.

В результате проведенных розыскных мероприятий через несколько часов оперативники задержали подозреваемого на улице. Понимая, что против него собраны неопровержимые доказательства, он признался во всем. Ранее проблем с законом не имел.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Похожие сообщения

Второй раз за сутки Сартана оказалась под огнем

Опубликовано 04 Фев 2017

В Донецкой области двое несовершеннолетних решили покончить с жизнью

Опубликовано 04 Фев 2017

Полицейские изъяли арсенал оружия у мужчины, который открыл стрельбу возле двора соседа

Опубликовано 04 Фев 2017

Боевики открыли огонь по Сартане. Жертв среди населения нет

Опубликовано 03 Фев 2017

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-