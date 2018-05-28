«Мы плывем в крутое лето!» — під таким девізом 1 червня о 10.00 у Міському Саду розпочнеться літня оздоровча кампанія — 2018 для вихованців Міського центру позашкільної роботи за місцем мешкання, дітей пришкільних таборів та всіх бажаючих.

Гостей буде зустрічати капітан комфортабельного яскравого лайнеру, який буде супроводжувати їх на різноманітні локації: «Зона прибрежного плавания», «Остров сокровищ», «В дебрях Амазонки», «Причал танцев», «В поисках Шерлок Холмса», «Зеленый остров», «Причал препятствий», «Тихая гавань». Але на цьому подорож в Літо не закінчиться. Продовжиться свято яскравими, творчими номерами колективів КЗ «Міського центру позашкільної роботи за місцем мешкання».

Також катання дітей на атракціонах у комунальному закладі «Парк культури і відпочинку «Екстрим – Парк» з 12.00 до 18.00 на безоплатній основі. Катання дітей на атракціонах в Парку культури і відпочинку «Міський Сад» з 12.00 до 14.00 на безоплатній основі.