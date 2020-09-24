На 242-й День міста в Маріуполі виступлять Ольга Полякова, «Ляпіс 98» та «Агонь»

Цього року заходи до Дня міста триватимуть 25, 26, 27 вересня. Охоплять три локації: Театральний майдан, площа Свободи і яхт-клуб «Азовсталь».

Так, 25 вересня з 12:00 до 22:00 на площі Свободи та Театральній площі працюватимуть фотозони та фудкорт. Також у Театральному сквері урочисто відкриють регіональне представництво Консультативної місії ЄС (European Union Advisory Mission). З цієї нагоди у Театральному сквері розташується розважальне містечко міжнародної організації та українських партнерів Місії. Захід триватиме з 15:00 до 19:00.

Кожен охочий матиме змогу особисто поспілкуватися з європейськими правоохоронцями, подивитися виступ ансамблю барабанщиць та оркестру ГУНП в Донецькій області. Крім того, у сквері триватиме пізнавальна лекція Патрульної поліції для дітей про безпечну поведінку на дорозі.

Правоохорнці та прикордонники Донеччини презентують роботу кінологічної служби та продемонструють показові виступи службових собак. Студенти Донецького юридичного інституту МВС підготували виступ прапороносців, флешмоб та танцювальні номери.

26 вересня о 17:30 від Театральної площі до площі Свободи по проспекту Миру пройде святковий парад за участю зірки Ольги Полякової. Після, на площі Свободи, виступлять групи «Ляпіс 98» та «Агонь». Також свою запальну програму жителям подарує й Ольга Полякова.

26 та 27 вересня у Театральному сквері проходитиме спеціальна дитяча програма до Дня міста. На відвідувачів чекають: музичне наукове шоу, гігантський твістер, спін арт, лабораторія божевільного вченого, гонки на радіокеровані та казкові герої.

Важливо, що під час заходів до Дня міста, будуть дотримуватися карантинних рекомендацій. На локаціях встановлять безконтактні дезінфектори та пункти видачі одноразових медичних масок. Для працівників виносної торгівлі передбачені захисні екрани, санітайзери, роздільні приймання грошових коштів та видачу товарів, засоби індивідуального захисту.