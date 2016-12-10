На 4 недели штат полицейских пополнился 14 курсантами из Днепра

13 будущих правоохранителей будут проходить стажировку в отделе превентивной деятельности местной полиции, еще один направлен на ознакомление с работой следственного отдела Мангушского отделения полиции.

Все курсанты, прибывшие на стажировку, выходцы с Донетчины. У некоторых — родные остались на оккупированной территории, другие прибыли в родные населенные пункты, однако объединяет их одно — все они будут служить украинскому народу и работать согласно со своим родным украинским законодательством.

5 курсантов остаются в Центральном отделе полиции, другие распределены в территориальные отделения: в Приморский и Кальмиусский отделения направлено 3 будущих правоохранителей, Левобережное — 2, Мангушское — 1.

Все они с первого дня уже приступили к выполнению поставленных задач. Так, 20 декабря двое курсанток Днепропетровского вуза МВД Украины, которые получают опыт в подразделении ювенальной превенции, принимали участие в организации и проведении детского праздника в мариупольской школе-интернате №2 (Кальмиусский район города), а на следующий день проверяли условия содержания детей в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (Приморский район).

После 4 недель стажировки они вернутся в ВУЗ, где продолжат обучение, а в марте 2017 года уже пополнят ряды полицейских Донетчины на постоянной основе.