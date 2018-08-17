На 48-річного перехожого напали троє хлопців

Зловмисники побили чоловіка, забрали в нього гроші та мобільний. Наразі особи усіх встановлені.

Медичні працівники повідомили до Лівобережного відділення поліції про надання допомоги 48-річному мешканцю Маріуполя, якого госпіталізували з численними травмами.

Уже незабаром співробітники карного розшуку з’ясували, що травми чоловік отримав в результаті бійки.

Правоохоронці здійснили ряд оперативно-розшукових заходів з метою знайти зловмисників. Так, впродовж 4 днів оперативники опитували мешканців прилеглих будинків, відпрацьовували район та робили усе можливе в межах своїх повноважень.

Наполегливість поліцейських допомогла встановити особи всіх трьох нападників: 18-річного хлопця та його двох 17-річних товаришів.

Хлопці пояснили, що план нападу визрів після прохання чоловіка пригостити його цигаркою. Згодом між молоддю та старшим перехожим почалася словесна перепалка, яка пізніше переросла у жорстоке побиття. У процесі бійки один з юнаків забрав в незнайомця мобільний телефон та гроші.

Речовий доказ вилучено та найближчим часом буде повернуто до свого законного власника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.