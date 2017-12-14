На автовокзалі Маріуполя поліцейські вилучили коноплю

47-річний дніпровець віз додому згорток з маріхуаною. Чоловіку загрожує позбавлення волі строком до 3 років.

У ході несення служби на автовокзалі співробітники Центрального відділу поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Ним виявився мешканець Дніпропетровської області, який їхав у відпуску у рідне місто. При поверхневому огляді поліцейські виявили у кармані брюк паперовий згорток. Чоловік не став приховувати і одразу зізнався, що у згортку знаходиться маріхуана.

За фактом відкрито Кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі строком до 3 років.