На автовокзалі поліцейські вилучили холодну зброю

При огляді речей у чоловіка на автовокзалі був виявлений багнет — ніж. У регіоні триває оперативно-профілактичне відпрацювання, спрямована на вилучення з нелегального обороту небезпечних предметів і речовин.

При прибуття автобусів на автовокзал Маріуполя правоохоронці велику увагу приділяють багажу. Огляд речей пасажирів — захід, необхідний для забезпечення безпеки мирних жителів міста.

Так на автовокзалі поліцейські звернули увагу на чоловіка, який виходячи з автобуса, який прибув з селища Нікольське, побачивши поліцейських, значно прискорив крок.

24-річний житель Володарського району прибув до Маріуполя по роботі. Під час огляду речей поліцейські виявили багнет — ніж, дозволу на носіння та зберігання холодної зброї у чоловіка не було. Предмет вилучено та направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.263 Кримінального Кодексу України «Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу» Покарання передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до 3 років.