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На автовокзалі поліцейські вилучили наркотики у перехожого

Опубликовано 14 Дек 2017

photo_2017-12-13_16-36-33У чоловіка було вилучено 6 «шариків» з наркотичною речовиною,  ймовірно, метадоном.

В ході несення служби на автовокзалі Маріуполя увагу співробітників Центрального відділу поліції привернули 2 чоловіка, один з яких отримував пакунок через пасажирський автобус.

Поліцейські зупинили громадян для перевірки документів. Під час поверхневого огляду у кишенях 31-річного місцевого мешканця було виявлено два пакетики, в яких знаходилися згортки з наркотичною речовиною.

Вилучене спрямовано на експертизу. Наразі поліція встановлює шлях надходження наркотику у місто.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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