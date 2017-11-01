На автовокзалі у неповнолітнього вилучили наркотики

Правоохоронці Центрального відділу поліції на території автовокзалу вилучили у 17-річного парубка згорток з наркотичною речовиною.

У ході посилених спецзаходів на вулицях міста, вокзалі і автовокзалах несуть службу співробітники поліції, які підтримують громадський порядок, виявляють та вилучають зброю та вибухівку, перешкоджають наркозлочинам.

При відпрацюванні території автовокзалу співробітниками Центрального відділу поліції був зупинений юнак, у кишені якого знайшли згорток із наркотичною речовиною. Зі слів хлопця, він знайшов згорток прямо на вулиці, коли йшов до товариша у гості.

За даним правопорушенням відкрите адміністративне провадження зі ст.44 Адміністративного кодексу України (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах). Особа, що добровільно здала наркотичні засоби звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.