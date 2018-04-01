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На автовокзалі вилучили бойовий ніж

Опубликовано 10 Апр 2018

1_2018-04-10_10-01-59Серед особистих речей мешканця сусідньої області перевозив небезпечний предмет.

Дільничні офіцери Центрального відділу поліції , які несуть службу на автовокзалі міста, зупинили невідомого для перевірки документів. Ним виявися 19-річний мешканець Херсонської області. У ході візуального огляду особистих речей на дні сумки поліцейські виявили та вилучили бойовий ніж.

Чоловік повідомив, що небезпечний предмет йому подарували знайомі і він забув його викласти. З даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Нагадуємо, що в Маріуполі проходить місячник добровільної здачі зброї. Власники небезпечних предметів можуть звільнитися від кримінальної відповідальності згідно з ч.3 ст.263 ККУ, здавши зброю, боєприпаси чи вибухівку до територіальних органів поліції.

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