На автовокзалі вилучили порох у пасажира

Майже 100 грамів пороху віз додому у громадському транспорті житель іншої області.

На автовокзалі Маріуполя в рамках профілактичних заходів, направлених на протидію незаконному обігу зброї та вибухівки, працівники Центрального відділу поліції зупинили мешканця іншої області, який намагався сісти в автобус з вибухонебезпечною речовиною.

У 33-річного чоловіка вилучено майже 100 г пороху. Пасажир пояснив, що використовував порох для особистих цілей, з його допомогою розпалював вогнище.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв). Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.