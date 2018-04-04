На автовокзалі вилучили згорток з коноплями

Чоловік повідомив, що знайшов наркотичну речовину біля сміттєвого баку та вирішив залишити для особистого використання.

У ході несення служби на автовокзалі співробітники Центрального відділу поліції зупинили невідомого для перевірки документів.

46-річний чоловік помітно нервував та, розмовляючи з поліцейськими, намагався щось приховати.

При поверхневій перевірці у кишені брюк співробітники поліції виявив та вилучили згорток з коноплями. Зловмисник повідомив, що знайшов наркотики біля сміттєвого баку та вирішив залишити собі.

Вилучену речовину було направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.