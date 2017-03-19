На базе Мариупольского ПТУ откроется Молодежный центр

22 марта в 14:00 по адресу ул. Митрополитская, 61, 3-й этаж состоится торжественное открытие Молодежного центра, созданного на базе Мариупольского центра профессионально-технического образования №3.

Молодежный центр создан общественной организацией «Мариупольская Союз Молодежи» совместно с Представительством Датского совета по делам беженцев в Украине благодаря финансированию Правительства США. Открытие центра стало одним из важных этапов проекта «Социально-правовая защита, жизнеобеспечение и экстренная поддержка пострадавших от конфликта групп населения юго-востока Украины», который реализуется Мариупольским Союзом Молодежи в Мариуполе, Краматорске и Славянске с сентября 2016 года.

Молодежный центр — это свободное пространство для организации содержательного досуга для подростков и молодежи, в том числе студентов, обучающихся в ПТУ и проживающих в общежитиях. Молодежь сможет бесплатно, интересно и с пользой проводить свободное время, открывать для себя новые возможности, участвовать в обучающих тренингах по развитию необходимых социальных навыков и получить поддержку опытных специалистов-психологов и наставников.

Мариупольский Союз Молодежи планирует открытие подобных Молодежных центров также в Краматорске и Славянске: на базе Краматорского высшего торгово-кулинарного училища и Славянского многопрофильного регионального центра профессионального образования им. П. Ф. Кривоноса.