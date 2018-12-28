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На блокпостах Донеччнии водії можуть отримати допомогу та зігрітися

Опубликовано 04 Янв 2019

Помощь водителям на блокпостах 04.01.19На дорогах спостерігається ускладнення дорожнього руху, снігові замети. Закрито в’їзд для вантажного транспорту в Маріуполь. Поліцейські готові надати допомогу водіям. Працює максимальна кількість груп реагування поліції.

Зранку у більшості населених пунктів регіону йде сніг, що значно ускладнює пересування автотранспорту. Очікується, що снігопад триватиме аж до самого вечора, у зв’язку з чим відбувається налипання мокрого снігу, ожеледиця.

До несення служби при 39 екіпажів груп реагування поліції. Поліцейські готові до надання допомоги.

Крім того, водії можуть звернутися до правоохоронців, що несуть службу на блокпостах. Там вони зможуть зігрітися та отримати побутову допомогу.

Поліція Донеччини закликає без необхідності не сідати за кермо. Під час руху слід включити ближнє світло фар, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, обрання безпечної дистанції та правил парковки.

При зупинці транспортного засобу слід враховувати те, що на дорогах працює снігоприбиральна техніка!

Якщо ж ви побачили, що хтось потребує допомоги, негайно телефонуйте на 102.

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