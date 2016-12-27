На блокпосте в Волновахе парень отдал полицейским «аттестат о среднем образовании ДНР»

«Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен, потому что его некуда применить», — сказал молодой человек, который покинул фейковую республику. Вместо документа он получил цветную распечатку с недействительной нигде, кроме оккупированной территории, печатью. В этом году такие же получат еще около 20 тысяч детей, которые стали заложниками террористов.

Во время проверки на блокпосте мужчина, который пересекал линию разграничения, предоставил аттестат о среднем образовании, выданный в «ДНР». Парень закончил Макеевскую вечернюю общеобразовательную школу I-III ступеней №27, находясь в исправительной колонии в оккупации. Начать новую жизнь решил на подконтрольной Украине территории, где жил до этого.

Но не у всех выпускников захваченной боевиками территории Донецкой области есть возможность поехать на обучение за пределы оккупации. Сегодня на оккупированной территории остались 537 школ, где, по приблизительным оценкам полиции, учатся 140 тысяч детей.

В этом году школу закончат около 20 тысяч подростков. Все они вместо аттестатов получат путевки в никуда. В то время как перед их сверстниками открываются возможности развиваться, учиться в лучших вузах страны и мира, молодежь в оккупации оказывается запертой в ограниченном пространстве. Лишь единицы «образцово-показательно» отправляются на обучение в РФ.

Такой подход к молодежи — вполне сознательная тактика порабощения жителей Донецкой области и уничтожения будущей интеллигенции.

Именно на детей и молодежь направлен основной вектор пророссийской пропаганды Задача «спецов» проста — сделать из них носителей «русского мира», пушечное мясо, которое не будет задавать лишних вопросов.

На базе учебных заведений формируются целые отряды старшеклассников, есть и девичьи «роты», проводятся «военно-патриотические сборы», где детей учат ненавидеть все украинское и упражняться с оружием, готовя их погибать во имя чужих интересов.

А между тем в этом году проект школьницы из Мариуполя занял 2 место в мире на олимпиаде по экологии в Нидерландах, девушка представила инновационную разработку в сфере утилизации пластиковых отходов, работой заинтересовались мировые компании. Не менее талантливые ребята из Донецка, Макеевки, Горловки также могли бы создавать что-то новое и представить родную область на мировой арене. Главное — не допустить, чтобы они стали потерянным поколением.