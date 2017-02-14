На блокпосту остановлен несовершеннолетний путешественник из Приднестровья

Пешком и автостопом добирался 17-летний студент-иностранец сначала в Одессу, а затем в Мариуполь, пока не был остановлен мариупольскими полицейскими. Выяснилось, что причиной путешествия стала детское любопытство — парень решил узнать, совпадает ли реальная ситуация в Донецкой области с тем, что показывает телевидение. Сотрудники ювенальной превенции Кальмиусского отделения полиции связались с его родственниками, сейчас он направляется домой.

Путь подростка начался 6 февраля. Преодолев границу с Украиной в обход контроля через покрытый льдом водоем, парень сначала решил наведаться к отцу, который после развода жил в Одессе и не виделся с сыном долгие годы. Добравшись до одесского вокзала автостопом, он передумал и изменил маршрут на Мариуполь. Два дня пешком без нормальных условий для ночлега и практически без пищи шел целенаправленный юноша, пока его не остановили сотрудники полиции, несущие службу на въезде-выезде из прифронтового города. Оказалось, что из документов у путешественника только украинское свидетельство о рождении и иностранный паспорт, а самому прохожему еще нет 18-ти лет. Он был доставлен в полицейское отделение для выяснения обстоятельств.

Оказалось, что живет студент Приднестровского техникума с тетей и дядей. В учебном заведении он является одним из лучших, кроме того, он был избран старостой группы. Местной полицией зарегистрировано сообщение о пропаже ребенка от 8 февраля.

Сотрудники подразделения ювенальной превенции Кальмиусского отделения полиции поместили беглеца в детский центр и связались с родственниками. Вчера он был передан родным.