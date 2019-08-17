На блокпосту поблизу Маріуполя поліцейські вилучили зброю

Автомат та газовий пістолет були виявлені під час перевірки водія, який прямував з Запорізької області на викраденому автомобілі. За фактом відкрито кримінальне провадження.

Автомобіль «Lexus» з мешканцем Івано-Франківської області зупинили на блокпосту смт Мангуш співробітники батальйону поліції особливого призначення «Харків» зі складу Об’єднаних сил.

При перевірці транспорту бійці одразу помітили зброю – автомат Калашникова та газовий пістолет, які були заховані в багажнику автівки.

На місце було викликано слідчо-оперативну групу Мангушського відділення поліції.

Поліцейські встановили, що водієм є 32-річний мешканець, який пояснив, що купив небезпечні предмети у малознайомого чоловіка.

Також встановлено, що автомобіль значиться у розшуку у Черкаській області, як викрадений.

Наразі все вилучене направлено на експертизу. Триває перевірка.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.