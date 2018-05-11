На блокпосту поліцейські вилучили патрони

Водій авто ховав під сидінням небезпечні боєприпаси, які виявили та вилучили правоохоронці.

На блокпості поліцейські батальйону особливого призначення «Харків» зупинили автомобіль «Ford Fiesta» для перевірки документів водія.

Ним виявився 36-річний місцевий мешканець. В ході поверхневого обшуку під сидінням авто поліцейські виявили та вилучили патрони 5,45 мм калібру.

Наразі проходиться перевірка.

Поліція нагадує, що згідно з ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) громадяни, які добровільно здали заборонені вибухонебезпечні предмети, звільняються від кримінальної відповідальності.